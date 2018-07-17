2018 Dünya Kupası'nda ikinci olan Hırvatistan Milli Futbol Takımı, başkent Zagreb'de büyük bir coşkuyla karşılandı.
Hırvatistan Havayolları'na ait özel uçakla Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, Hırvatistan hava sahasına girdikleri andan itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.
Milli takım kafilesi, havalimanındaki karşılama töreninin ardından üstü açık otobüsle merkezi kutlama töreninin yapılacağı Ban Jelacic Meydanı'na hareket etti.
Havalimanından şehir merkezine kadar taraftarların yoğun ilgi gösterdiği futbolcular, yol boyunca kendilerine verilen bayrak ve formaları imzaladı, taraftarları selamlayıp onlarla tezahürat yaptı.
Yoğun taraftar ilgisi nedeniyle yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından Ban Jelacic Meydanı'na gelen kafile, burada toplanan yüz binlerce kişi tarafından sevinç çığlıkları ve meşalelerle karşılandı.
Havalimanı ve meydan arasının 18 kilometre olduğu ve normalde otomobil ile 29 dakika sürdüğü kaydedildi.
Futbolcular meydanda kendileri için hazırlanan sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Milli takım kafilesi, söylenen marş ve tezahüratlara eşlik etti.
Adeta görsel bir şölenin yaşandığı meydanda toplanan kalabalığa seslenen takım kaptanı Luka Modric, dünya ikincisi olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm Hırvatistan'a destekleri için teşekkür etti.
Organizatörler, Ban Jelacic Meydanı'nda 500 binden fazla taraftarın toplandığını bildirdi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in de ilk kez finale kalıp tarihi bir başarı elde eden Hırvat futbolcular ve milli takım yetkililerine devlet madalyası takdim edeceği açıklandı.
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa'ya kaybetmişti.
Son 3 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırmış ve tarihinde ilk kez finale yükselmişti.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıkmıştı.
Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese göstermişti. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yemişti.
Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçememişti.
Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bırakmıştı.
Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'ya 4-2 yenilmişti.
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