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Dünya Kupası'na Fenerbahçe damgası!

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında 16 maç geride kalırken bu mücadelelere Fenerbahçe damga vurdu. 16 maçta 33 golün atıldığı turnuvada gol atan oyuncuların geldikleri kulüplerde sarı-lacivertliler zirveye oturdu!

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  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 mağlup ederken mücadeleye Batshuayi damgasını vurdu. Enner Valencia'dan sonra Belçika'yı 3 puana taşıyan golü yine Fenerbahçeli futbolcunun atması dünyanın da gündemine oturdu. Sosyal medyada konuya ilişkin olarak çok sayıda görsel hazırlandı ve paylaşımlar yapıldı.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde Kanada, güçlü rakibi Belçika karşısında etkili bir futbol ortaya koydu. Ön alanda baskı yapan ve Belçika'nın kolay oyun kurmasına izin vermeyen Kanada, hızlı oyuncularıyla rakip ceza sahası çevresinde etkili oldu.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Avrupa temsilcisi, 44. dakikada gelişen hızlı atakta golü buldu. Alderweireld'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi, ceza sahasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Belçika'ya 3 puanı getiren isim de Fenerbahçeli Bathshuayi oldu. 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol atan Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İLK GOLÜ VALENCIA ATMIŞTI

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.

     
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Süper Lig'de çok formda bir sezon geçiren ve 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki son 5 golünde imzası bulunuyor.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Ekvador'un 2-1 kaybettiği İsviçre maçında takımının tek golünü atan Valencia, Honduras'ı 2-1 yendikleri ikinci karşılaşmada iki golü de kaydeden isim olmuştu.

     
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Grupta 3. olarak kupaya veda eden Ekvador, 2018 Rusya'ya ise gidememişti.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    KULÜPLERE GÖRE GOL SAYISINDA ZİRVEDE

    Dünya Kupası'nda geride kalan maçlara da Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivertlilerden kupaya giden futbolcular 3 gol kaydetti ve bu alanda zirveye oturdu.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Enner Valencia'nın 2, Batshuayi'nin 1 gol attığı Fenerbahçe, yine 3 gollü Barcelona'yı ise daha az oyuncudan daha çok gol bulması nedneiyle geride bıraktı.
  • Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vurdu! Valencia, Batshuayi ve Jorge Jesus... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Katalan ekibini 2 gol ile Porto, Arsenal, Al Hilal, Milan ve PSG takip etti.

     

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