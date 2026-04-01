Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası maç tarihleri
Futbolun en prestijli organizasyonu olarak kabul gören Dünya Kupası organizasyonu için geri sayım başladı. FIFA tarafından düzenlenen bu turnuva, milyarlarca izleyiciye ulaşarak küresel bir spor şöleni sunuyor. A Milli Futbol takımımız play-off etabında Romanya ve Kosova'yı eleyerek 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Play-off finallerinin ardından 2026 Dünya Kupası'nın başlayacağı tarih ve gruplar futboseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi
Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada Türkiye'de yerini alacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? İşte Dünya Kupası'na katılan ülkeler...
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Turnuva 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sonlanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)