Fransa Fas 2022 Dünya Kupası yarı final maçı için artık beklenen tarih geldi çattı. Mbappe ile Ziyech'in düellosuna sahne olacak mücadeleye ilişkin en çok araştırılan; Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik...