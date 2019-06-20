Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Global Trend raporuna göre 70,8 milyon insan zorla yerlerinden edildi ve bu rakam bir önceki yıla göre 2,3 milyon arttı. Buna göre her gün 37 bin kişi yerlerinden ediliyor.

MÜLTECİ NEDİR?

Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve bu sebeple başka bir ülkede yaşayan kişidir. Mülteciler uluslararası koruma altına alınırlar. Çalışma, barınma, sağlık, eğitim, hareket özgürlüğü gibi hakları, koruması altında oldukları mekanizma tarafından sağlanır. Fakat sadece “mülteci” olarak tanımlanan kişiler yasal koruma alarak sığındıkları ülkede yaşamlarına devam edebilmektedirler. Ancak günümüz dünyasında, resmî mülteci statüsü alamayan milyonlarca insan, kendi ülkeleri içerisinde, ara bölgelerde veya sığındıkları ülkelerde gayriinsani şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin her yıl yayınladığı ve hükümetlerin ve partner sivil toplum kuruluşlarının derlediği verilere ve kurumun kendi kayıtlarına dayanan Küresel Eğilimler raporuna göre, 2013 yılı sonu itibariyle zorla yerinden edilen kişi sayısı 51.2 milyona ulaşmıştır.

Yerlerini, yurtlarını, ailelerini, akrabalarını terk etmek zorunda kalan mülteciler kimi zaman kamyon kasalarında, konteynerlerde, hınca hınç dolduruldukları teknelerde umut yolculuğuna çıkmaktadır. Ancak bu yolculukları çoğu zaman ölüm ve yaşam arasında gidip gelen bir trajediye dönüşmektedir. Varabildikleri noktalarda ise ilerisini göremedikleri bir bekleyiş veya belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türkiye, mülteci üreten coğrafyalara yakınlığı ve Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir geçiş ülkesi olarak görülmesi nedeniyle göç hareketlerinin merkezinde yer almaktadır.2011 yılından bu yana Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı 1 milyon rakamını aşarken bölgede yaşanan çatışmaların devam etmesi nedeniyle bu rakamlar her geçen gün artmaktadır.

DÜNYA MÜLTECİ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

4 Aralık 2000’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2001 yılı itibariyle her yıl 20 Nisan tarihinde Dünya Mülteci Günü düzenlenmesine karar verdi. Düzenlenen kurulda, 2001 yılının 1951’de imzalanan Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin 50. yılı olduğu notu düşüldü.

Angelina Jolie, Türkiye Sınırındaki Mülteci Kampını Ziyaret Etti

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Musul'da Türkiye sınırına mesafesi 67 kilometre olan 33 bin Suriyeli'nin bulunduğu kampı ziyaret etti.

"ÇALIŞTIĞIM SENELER İÇİNDE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK YIKIM"

Öte yandan BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım." ifadesini kullandı. Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç olmadığını ve çoğunun su dahi bulamadığını ifade etti.

2001 YILINDAN BU YANA BM İLE ÇALIŞIYOR

Angelina Jolie, 2001 yılından bu yana BM ile birlikte çalışıyor. Daha önce Irak'a dört kez gelen oyuncunun bugüne kadar ziyaret ettiği ülkeler arasında Kamboçya ve Kenya da var.