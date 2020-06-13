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Dünya nüfusu 2020 ne kadar? Dünyada kaç ülke var?

Dünya nüfusu 2020 ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. BM nüfus istatistiklerine göre dünya nüfusu açıklandı. Peki, dünyada kaç ülke var? İşte detaylar...

dünya nüfusu

Dünya nüfusu 2020 toplam ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya nüfusunun hızlı artışı sürüyor. BM nüfus istatistiklerine göre, bu artış hızı devam ederse, 2100 yılında dünya nüfusunun 11 milyar olacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA NÜFUSU 2020 NE KADAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

SıraÜlkeNüfus[1]Yüzde
(tüm dünya nüfusu)
1Çin1,439 milyar18,47
2Hindistan1,380 milyar17,70
3ABD331 milyon4,25
4Endonezya273 milyon3,51
5Pakistan220 milyon2,83
6Brezilya212 milyon2,73
7Nijerya206 milyon2,64
8Bangladeş164 milyon2,11
9Rusya145 milyon1,87
10Meksika128 milyon1,65

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?


Dünya üzerinde yer alan ülke sayısı sizi şaşırtabilir. Dünyada kaç ülkenin bulunduğu sorusunun cevabı ülkenin tanımı anlayışına göre değişir. Fakat en yaygın kabul gören sayı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanandır.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.

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