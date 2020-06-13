Dünya nüfusu 2020 toplam ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya nüfusunun hızlı artışı sürüyor. BM nüfus istatistiklerine göre, bu artış hızı devam ederse, 2100 yılında dünya nüfusunun 11 milyar olacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA NÜFUSU 2020 NE KADAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Sıra Ülke Nüfus[1] Yüzde

(tüm dünya nüfusu) 1 Çin 1,439 milyar 18,47 2 Hindistan 1,380 milyar 17,70 3 ABD 331 milyon 4,25 4 Endonezya 273 milyon 3,51 5 Pakistan 220 milyon 2,83 6 Brezilya 212 milyon 2,73 7 Nijerya 206 milyon 2,64 8 Bangladeş 164 milyon 2,11 9 Rusya 145 milyon 1,87 10 Meksika 128 milyon 1,65

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?



Dünya üzerinde yer alan ülke sayısı sizi şaşırtabilir. Dünyada kaç ülkenin bulunduğu sorusunun cevabı ülkenin tanımı anlayışına göre değişir. Fakat en yaygın kabul gören sayı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanandır.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.