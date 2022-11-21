Dünya prömiyeri Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yapıldı

"Filmi telefonumla çektim" 0:00 / 0:00

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12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Kutluğ Ataman'ın yönettiği 'Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler' filmi Dünya prömiyerini yaptı. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği film gösteriminin ardından festivalin 'Soru - Cevap Q&A' bölümünde izleyicilerin sorularını cevaplayan yönetmen Ataman şunları söyledi: 5 yılın ardından yaptığım bu uzun metrajı kendi telefonumla çektim.

Kutluğ Ataman

'Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler' filminin ekip katılımı ile gerçekleşecek bir sonraki gösterimi çarşamba günü saat 19.00'da Kadıköy Sineması'nda olacak.