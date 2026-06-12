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        Haberler Dünya 4 ülke Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştı | Dış Haberler

        4 ülke Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştı

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştıkları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        4 ülke Doğu Akdeniz Enerji Merkezi için anlaştı

        Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kuruluşu ve gelecekte yapacakları enerji işbirliği için ortak bir yol haritası geliştirme konusunda iyi niyet bildirgesi imzaladı.

        İyi niyet bildirgesine, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen toplantıda GKRY Enerji Bakanı Michael Damianos, Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın imza attığı belirtildi.

        Konuya ilişkin haberlerde, dört tarafın Doğu Akdeniz genelinde enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz kaynakları, araştırma ve geliştirme, bölgesel altyapı ve bağlantı projelerini ele aldığı savunuldu.

        CyprusMail gazetesi, dört ülkenin önümüzdeki aylarda enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz geliştirme, altyapı, inovasyon ve araştırma alanlarında hedef ve eylemleri belirleyecek bir yol haritası hazırlamak üzere bir dizi çalışma grubu toplantısına başlayacağını duyurdu.

        GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise bakanlar düzeyindeki toplantı sonucunda Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması kararını siyasi ve jeostratejik öneme sahip bir gelişme olarak nitelendirdi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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