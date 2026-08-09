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        Haberler Dünya 5 diplomat için atama kararı Resmi Gazete'de

        5 diplomat için atama kararı Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne yeni atamalar yapıldı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 00:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 diplomat için atama kararı Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İzlanda Büyükelçiliği'ne atandı.

        Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi oldu.

        Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Burak Akçapar, Hollanda Büyükelçiliği'ne getirildi.

        Ayşe Sözen Usluer ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye’nin yeni Daimi Temsilcisi olarak atandı.

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