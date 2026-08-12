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        ABD Başkanı Trump: İran'a güvenmiyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        Trump: İran'a güvenmiyorum

        ABD Başkanı Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, İran'ın müzakereler boyunca kendilerine defalarca "yalan söylediğini" iddia ederek, bu süreçte Tahran'a güvenmediğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, "İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, "Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim." değerlendirmesini yaptı.

        "BENDEN FARKLI BİR UÇAKLA GİTMEMİ İSTEDİLER"

        Öte yandan Trump, geçen ay NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken Gizli Servis'in "güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğruladı.

        Trump, konuyla ilgili bir soruya, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler, o da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti." yanıtını verdi.

        Kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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