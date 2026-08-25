ABD Başkanı, uluslararası sulardaki mayınların temizlendiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki mayınların temizlendiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Donanması tarafından kendisine Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların kaldırıldığı veya imha edildiği bilgisinin verildiğini belirtti.

ABD Başkanı açıklamasında, İran’a yönelik sert bir uyarıda bulunarak, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin “derhal ve sistematik olarak imha edileceğini” ifade etti.

“SIFIR HOŞGÖRÜ POLİTİKASI UYGULANIYOR”

Trump, açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin yakından takip edildiğini belirterek, bölgedeki faaliyetlerin uzay sistemleri üzerinden de izlendiğini kaydetti.

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Trump, “Mayın döşeme konusunda tam olarak yürürlükte olan bir sıfır hoşgörü politikası bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan askeri ve siyasi gerilimler, uluslararası petrol ve deniz taşımacılığı güvenliği açısından yakından takip ediliyor.