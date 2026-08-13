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        Haberler Dünya ABD'de askeri helikopter düştü

        ABD'de askeri helikopter düştü

        ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopterin düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 01:22 Güncelleme:
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        ABD'de askeri helikopter düştü

        Bell County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Fort Hood askeri üssünden kalkan AH-64 Apache tipi helikopterin Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, helikopterde bulunan 2 pilotun kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        Kazanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiği ifade edildi.

        Yerel yetkililer, helikopterin düştüğü sırada herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığını, boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını kaydetti.

        Fort Hood Üssü'nden yapılan açıklamada da kazaya karışan helikopterin AH-64 Apache saldırı helikopteri olduğu doğrulandı.

        Üs Komutanı Tuğgeneral Ethan Diven, öncelikli hedeflerinin yangının devam ettiği bölgeyi güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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