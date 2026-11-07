ABD'de Trump'ı öldürmekle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Fox News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis görevlileri başkentteki Constitution Caddesi'nde park halindeki araçta bir şüpheli saptadı.

Görevlilerin şüphelinin yanına yaklaşarak sorguya çekmesinin ardından zanlının "yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bir Venezuelalı​​​​​​​ göçmen" olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, görevlilere "kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump'ı öldürmesini söylediğini" ileri sürdü.

Gizli Servis görevlileri, Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇALINTI ARAÇTA 1 TÜFEK VE 2 TABANCA BULUNDU

Şüphelinin içinde bulunduğu ve çalıntı olduğu bildirilen araçta arama yapıldı. Aramada AR-15 tipi bir tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.