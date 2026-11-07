ABD'de Trump'ı öldürmekle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında, Başkan Donald Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 07 Kasım 2026 - 02:36 Güncelleme:
Fox News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis görevlileri başkentteki Constitution Caddesi'nde park halindeki araçta bir şüpheli saptadı.
Görevlilerin şüphelinin yanına yaklaşarak sorguya çekmesinin ardından zanlının "yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bir Venezuelalı göçmen" olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, görevlilere "kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump'ı öldürmesini söylediğini" ileri sürdü.
Gizli Servis görevlileri, Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle şüpheliyi gözaltına aldı.
ÇALINTI ARAÇTA 1 TÜFEK VE 2 TABANCA BULUNDU
Şüphelinin içinde bulunduğu ve çalıntı olduğu bildirilen araçta arama yapıldı. Aramada AR-15 tipi bir tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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