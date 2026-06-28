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        Haberler Dünya ABD'den İran'a saldırı

        ABD'den İran'a saldırı

        İran devlet televizyonu, ülkenin Sirik şehrinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran’ın M/V Ever Lovely’ye düzenlediği saldırıya karşılık ABD’nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından İran’a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı verildi.

        Ancak İran güçleri bu sabah yerel saatle 04:30’da tek yönlü saldırı dronuyla M/T Kiku’ya saldırarak bu fırsatı değerlendirmeyi reddetti. Panama bandıralı tanker, Hürmüz Boğazı yakınlarında 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu.

        CENTCOM güçleri, ticari gemilere yönelik devam eden İran saldırganlığına doğrudan karşılık olarak bugün yeni saldırılar düzenledi. ABD askeri uçakları, İran’a ait askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, dron depolarını ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı.

        Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişleri devam etmektedir. ABD güçleri tetikte, ölümcül ve hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

        Fox News'e konuşan ABD'li bir yetkili, İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını ifade etti.

        KEŞM ADASI'NA SALDIRI DÜZENLENDİ

        İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

        Diğer yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.

        *Haberde, CENTCOM tarafından yayımlanan arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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