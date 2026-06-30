Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD, Fas menşeli fosfat gübresine uygulanan bazı vergileri askıya alacak

        ABD, Fas menşeli fosfat gübresine uygulanan bazı vergileri askıya alacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın gıda arzını güvence altına almak ve yurt içi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Fas'tan ithal edilen fosfat gübresine uygulanan bazı vergilerin geçici olarak askıya alınmasına izin verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 06:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD bazı gübrelerdeki vergileri askıya alıyor

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerikalı çiftçilerin yeterli miktarda fosfat gübresine erişimini sağlamaya yardımcı olma amacıyla bir başkanlık bildirisi yayımlandı.

        Söz konusu bildiriyle ABD'nin tarımsal talebini karşılayacak yeterli gübre arzına yönelik tehditler nedeniyle acil durum ilan edildi.

        Bu kapsamda, Fas'tan ithal edilen fosfat gübrelerine uygulanan bazı anti-damping ve telafi edici vergilerin tahsilatının 8 ay süreyle veya ilan edilen acil durum sona erene kadar geçici olarak askıya alınmasına izin verildi.

        Bildiride, "Fosfat gübresi ve gübre hammaddelerine ilişkin küresel tedarik zincirleri, bu ürünlerin ABD'ye yapılan ithalatı da dahil olmak üzere, son aylarda gübre üreten bölgelerdeki çatışmaların yanı sıra önde gelen gübre üreticisi ülkeler tarafından alınan ticaret önlemleri gibi çeşitli nedenlerle aksaklığa uğramıştır." ifadeleri yer aldı.

        ABD'nin fosfat gübresi üretiminin, ihracat da dikkate alındığında, yurt içi tarımsal gıda üretimini desteklemekte yetersiz kaldığı belirtilen bildiride, hükümetin yurt içi gübre üretim kapasitesini artırmak için özel sektörle işbirliği yaptığı, ancak bu çabaların arzı kayda değer ölçüde artırmasının zaman alacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 28 Haziran 2026 (Nükleer Savaş Kapıda Mı?

        Nükleer savaş kapıda mı? Hangi ülkenin ne kadar nükleeri var? Çin nükleer güç dengesini değiştirir mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu;EDAM Direktörü Sinan Ülgen ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İzmir'de korkutan yangın!
        İzmir'de korkutan yangın!
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Panzerler ağır yaralı
        Panzerler ağır yaralı
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem