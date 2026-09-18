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        Haberler Dünya ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim sırasında F-16 savaş uçağı düştü

        ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim sırasında F-16 savaş uçağı düştü

        ABD'de bir F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Michigan eyaletinin kırsal kesiminde düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

        ABD ordusu yetkilileri, Michigan'ın kırsal kesimlerinde bir F-16 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

        Uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirten yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

        Yetkililer, kazanın Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssündeki eğitim sırasında gerçekleştiğini, düşen uçağın pilotunun hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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        #ABD
        #F-16
        #haberler
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