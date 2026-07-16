Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth, 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacağını açıkladı

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacağını açıkladı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD: 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak

        Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.

        Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

        Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 yıllık cinayeti DNA çözdü

        İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında yeşil alanda göğsünden bıçaklanarak öldürülen 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım cinayeti, 12 yıl sonra yeniden incelenen deliller sayesinde aydınlatıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Metin Ö. ile eşleştiği belirlendi. Cinayet Büro ekipleri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Arjantin-İngiltere maçında ünlüler
        Arjantin-İngiltere maçında ünlüler
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        ABD Küba planını "sessizce" değerlendiriyor mu?
        ABD Küba planını "sessizce" değerlendiriyor mu?
        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!
        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor