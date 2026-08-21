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        Haberler Dünya ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolunda olduğu belirtildi

        ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolunda olduğu belirtildi

        ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün eve dönüş yolculuğuna birkaç gün önce başladığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        ABD uçak gemisi, İran'dan dönüyor

        NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili "USS Abraham Lincoln"ün uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda olduğunu söyledi.

        ABD'li yetkili, geminin birkaç gündür seyir halinde olduğunu ve birkaç hafta içinde San Diego'ya dönmesinin beklendiğini kaydetti.

        ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisi dün Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

        Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

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        #ABD
        #iran
        #USS Abraham Lincoln
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