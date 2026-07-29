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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu

        ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 05:32 Güncelleme:
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        ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği belirtilen İran yanlısı grupların hedef alındığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, ABD ve Suudi savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki çeşitli bölgelerde gruplara ait lojistik merkezler ve silah depolarına hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

        Saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından son 72 saatte düzenlendiği belirtilen 30'dan fazla İHA saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ABD güçlerini hedef alan saldırıların başarısız olduğu vurgulandı.

        CENTCOM açıklamasında, Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'taki İran yanlısı milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunulduğuna işaret edildi.

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        Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları, aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

        SUUDİ ARABİSTAN: SALDIRILAR IRAK'TAKİ İRAN YANLISI MİLİSLERE AİT HEDEFLERE DÜZENLENDİ

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bakanlık Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki'nin açıklamasına yer verildi.

        Buna göre Maliki, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin 27 Temmuz'da ve dün ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı engelleyerek imha ettiğini belirtti.

        Söz konusu saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından düzenlendiğini kaydeden Maliki, Suudi Arabistan'ın kendini ve sahip olduğu imkanları savunma konusunda asli hakkı bulunduğunu ifade etti. Maliki, Riyad yönetiminin "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" bildirdi.

        Maliki, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin CENTCOM ile koordinasyon halinde, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen İran yanlısı milislere ait Irak'taki hedeflere yönelik "belirli ve nokta atışı saldırılar" düzenlediğini belirtti.

        Suudi Arabistan'ın tırmanma peşinde olmadığını vurgulayan Maliki, ülkesine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini kaydetti.

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