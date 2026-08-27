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        Haberler Dünya Avrupa Almanya’da okulda saldırı: 2 ölü, 1 şüpheli gözaltında

        Almanya’da okulda saldırı: 2 ölü, 1 şüpheli gözaltında

        Almanya'nın başkenti Belin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Almanya'da okulda saldırı: 2 ölü

        Almanya’nın başkenti Belin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda saldırı düzenlendi. Alman Berliner Zeitung gazetesine göre; yerel saatle 13.45 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir kız öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Çok sayıda ekip ve personelle olay yerine gelen polis, bir şüphelinin gözaltına aldığını bildirdi. Yerel gazete Maerkische Allgemeine ise şüphelinin, ölen öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.

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        #Saldırı
        #Berlin
        #haberler
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