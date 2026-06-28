Avrupa'da sıcak hava dalgası! Onlarca kişi öldü, rekor sıcaklıklar kaydedildi

Avrupa kıtasında etkili olan sıcak hava dalgası onlarca kişinin ölümüne neden olurken, Almanya ve İtalya cumartesi günü aşırı sıcaklarla mücadele etti.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin cumartesi günü şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Odense'nin kuzeyinde ölçülen 36,6 derece ile 1874’te başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak günü yaşadık" ifadelerini kullandı.

Slovakya da cuma gecesinin tarihindeki en sıcak gece olduğunu doğruladı. Ülkede sıcaklıkların 26,3 derecenin altına inmediği belirtildi.

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Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Almanya haziran ayında rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kalırken, sıcak hava dalgasının Polonya'ya doğru ilerlerken yeni rekorlara yol açabileceği belirtildi.

Birleşik Krallık'ta cumartesi günü yüzerken zorluk yaşayan bir genç, iki erkek ve bir kadın hayatını kaybetti. Cuma günü yaşanan bir ölüm ve geçen hafta meydana gelen bir başka ölümle birlikte, son sıcak hava dalgası sırasında boğulma sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

Birleşik Krallık’ta mayıs ayındaki sıcak hava dalgası sırasında da suyla bağlantılı olaylarda en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Araştırmacılar, bu hafta yaşanan gece sıcaklıklarının, iklim krizinin etkileri nedeniyle 20 yıl öncesine kıyasla 100 kat daha olası hale geldiğini belirtti.

ALMANYA'DA UYARI

Almanya'nın ulusal meteoroloji servisi, cuma günü Fransa sınırına yakın Saarbrücken kenti yakınlarında sıcaklığın 41,3 dereceye ulaştığını açıkladı. Meteoroloji servisi cumartesi günü Almanya'nın neredeyse tamamı için aşırı sıcak uyarısı yayımlarken, yetkililer halktan su tasarrufu yapmasını istedi.

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Ülke genelinde sıcaklıkların 36 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Fransa'da sıcak hava dalgası sırasında genç ve yaşlı onlarca kişi hayatını kaybetti. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar demiryolu ulaşımını ve elektrik üretimini aksattı, alkol yasaklarına ve okulların tatil edilmesine yol açtı, açık hava etkinliklerinin ertelenmesine neden oldu.

İTALYA'DA KIRMIZI ALARM

İtalya Sağlık Bakanlığı, cumartesi ve pazar günleri için Milano, Roma, Torino, Venedik, Cenova, Floransa ve Bologna'nın da aralarında bulunduğu 18 kentte sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verdi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Aşırı sıcakların hafta sonu itibarıyla etkisini kaybetmeye başlaması, pazar günü ise kuvvetli gök gürültülü fırtınaların görülmesi bekleniyor.

Reuters iklim izleme verilerine göre sıcak hava dalgası, sıcak havanın uzun süre boyunca belirli bölgelerde hapsolduğu ve çevresinde daha serin hava bulunan "omega blokajı" olarak bilinen hava olayı nedeniyle mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıkan sıcaklıklara yol açtı.

Elektrikli vantilatörlere olan talep hızla artarken, Asyalı klima üreticileri Avrupa’da satış patlaması yaşandığını bildirdi.

Kuzey Avrupa'daki konutların büyük bölümü sıcaklığı dışarıda tutmak değil, içeride korumak amacıyla inşa edildiği için aşırı sıcaklara karşı hazırlıksız kalıyor.