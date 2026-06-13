BAE, İran'a fon aktarıldığı iddialarını yalanladı

Sigorta Sayfası Programı'na katılan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısının çok az olduğunu oysa değişiklik yapmanın zaman zaman gerekli olduğunu ifade ederek "Bir fonda uzun yıllar kaldığınız za... Daha Fazla Göster

Sigorta Sayfası Programı'na katılan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısının çok az olduğunu oysa değişiklik yapmanın zaman zaman gerekli olduğunu ifade ederek "Bir fonda uzun yıllar kaldığınız zaman fırsat maliyeti oluşuyor. Değişiklik yapmak önemli. Ancak bu kadar vakti olmayan insanlar için değişken fonları öneriyorum" diye konuştu. Daha Az Göster