Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu BAE, İran'a fon aktarıldığı iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        BAE, İran'a fon aktarıldığı iddialarını yalanladı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarıldığı yönünde yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 02:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BAE, İran'a fon aktarıldığı iddialarını yalanladı

        BAE Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, BAE'nin İran'a fon aktarıldığı iddialarını içeren haberleri "kesinlikle reddettiği" belirtilerek, özellikle 3 milyar dolar tutarında bir fon aktarımının yapılmadığı ifade edildi.

        Söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı ve asılsız olduğu" vurgulanan açıklamada, BAE aracılığıyla dondurulmuş hiçbir İran fonunun serbest bırakılmadığı, aktarılmadığı veya buna kolaylık sağlanmadığı bildirildi.

        Açıklamada, medya kuruluşlarına "doğruluk ilkelerine riayet etme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgiler ile asılsız iddiaları yayınlamaktan veya yaymaktan kaçınma" çağrısında bulunuldu.

        Bazı uluslararası haber kuruluşları, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiğini, bunun 3 milyar dolarının aktarıldığını iddia etmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Değişken fon zamanı

        Sigorta Sayfası Programı'na katılan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısının çok az olduğunu oysa değişiklik yapmanın zaman zaman gerekli olduğunu ifade ederek "Bir fonda uzun yıllar kaldığınız za...
        #BAE
        #iran
        #haberler
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?