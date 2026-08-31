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        Haberler Dünya BAE: İran'dan fırlatılan İHA ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildi

        BAE: İran'dan fırlatılan İHA ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildi

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        BAE, İran İHA'sını engelledi

        BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Silahlı Kuvvetlerinin tüm tehditlere karşı "tam hazırlıklı" olduğu belirtildi.

        İran'dan gönderilen bir İHA'nın BAE karasuları üzerinde etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin aralıksız şekilde görev yaptığı kaydedildi.

        "Al-Minhad Hava Üssü'nün füzelerle vurulduğu" iddiasına yalanlama

        Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı, Al-Minhad Hava Üssü'nün füzelerle hedef alındığına ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Al-Minhad Hava Üssü'nün hedef alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

        ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

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        #BAE
        #iran
        #iha
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