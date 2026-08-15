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        Haberler Dünya BAE'ye ait bir tanker hedef alındı

        BAE'ye ait bir tanker hedef alındı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 01:16 Güncelleme:
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        BAE'ye ait bir tanker hedef alındı

        BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın ADNOC'a dayandırdığı haberine göre, şirkete ait gemi 14 Ağustos Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradı.

        Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve durum kontrol altına alındı.

        ADNOC, denizcilerin güvenliğinin korunması, deniz ulaşımının serbestisinin sağlanması ve deniz güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

        Şirket, kamuoyuna bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi ve doğrulanmamış bilgi veya söylentilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

        Dün de ADNOC'a ait iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alınmış, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

        BAE Dışişleri Bakanlığı da İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulamıştı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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