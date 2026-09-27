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        Haberler Dünya Bakan Fidan, BM Genel Kurul Başkanı ve ABD'nin BM nezdindeki temsilcisiyle görüştü

        Bakan Fidan, BM Genel Kurul Başkanı ve ABD'nin BM nezdindeki temsilcisiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz ile New York'ta görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        ABD'nin BM temsilcisiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüştü ve ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı kabul etti.

        Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York’ta bir araya geldiği belirtildi.

        Fidan'ın ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz'ı Türkevi'nde kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

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        #hakan fidan
        #BM
        #haberler
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