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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

        Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni seçildiği görevinde Hayye'ye başarılar diledi.

        Hayye, Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çekti.

        Hamas'ın, barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi aktardı.

        Bakan Fidan da Türkiye'nin, Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi.

        Fidan, Türkiye'nin, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ve Batı Şeria’da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini kaydetti.

        Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti.

        Görüşmede, diğer bölgesel konular da ele alındı.

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