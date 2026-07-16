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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

        Bakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan ayrıca, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

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