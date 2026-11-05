Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu

        Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu

        Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in Berlin'de konakladığı otelde ölü bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 01:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger ölü bulundu

        Bavyera Başbakan Yardımcısı ve Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı 55 yaşındaki Hubert Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        AA'nın haberine göre Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılmasının beklendiği ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve otelde kaldığı belirtildi.

        2006'da Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlendi.

        2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

        REKLAM

        Muhafazakar siyasi çizgisiyle tanınan Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) kararlarına yönelik eleştirel tutumuyla öne çıkıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #almanya
        #haberler
        #Bavyera
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor