Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in Berlin'de konakladığı otelde ölü bulunduğu bildirildi
Bavyera Başbakan Yardımcısı ve Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı 55 yaşındaki Hubert Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AA'nın haberine göre Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılmasının beklendiği ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve otelde kaldığı belirtildi.
2006'da Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlendi.
2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.
Muhafazakar siyasi çizgisiyle tanınan Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) kararlarına yönelik eleştirel tutumuyla öne çıkıyordu.