Beyaz Saray'dan JD Vance'e destek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Vance'in, İsrail'in fonladığı kişilerin kendisine saldırması ve ABD politikalarını etkilemeye çalıştığını ifade ettiği açıklaması hatırlatılan Leavit, Trump'ın da bu konuda "hemfikir" olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan'ın da kesinlikle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok. Bence bu sadece temel bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Vance'in İsrail ile ilgili açıklaması

Başkan Yardımcısı Vance, İsrail ile ilgili son açıklamasında, "Daha önce Trump'ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan'ın (Trump) ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar." sözlerine yer vermişti.

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Vance, İsrail'in, ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirttiği açıklamasında, kendine saldıranlara yanıt olarak "Cehenneme kadar yolunuz var." dediğini söylemişti.

İsrailli bazı yetkililerin, İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerinden rahatsızlığını dile getiren Vance, "İsrail hükümetinin, Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır