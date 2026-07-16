Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan JD Vance'e destek

        Beyaz Saray'dan JD Vance'e destek

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ile ilgili son açıklamalarının ardından "yabancı ülkelerin kesinlikle Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı" konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti. Leavitt, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamasında ise "(Trump),Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyaz Saray'dan JD Vance'e destek

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

        Vance'in, İsrail'in fonladığı kişilerin kendisine saldırması ve ABD politikalarını etkilemeye çalıştığını ifade ettiği açıklaması hatırlatılan Leavit, Trump'ın da bu konuda "hemfikir" olduğunu söyledi.

        Leavitt, "Başkan'ın da kesinlikle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok. Bence bu sadece temel bir gerçek." ifadelerini kullandı.

        Vance'in İsrail ile ilgili açıklaması

        Başkan Yardımcısı Vance, İsrail ile ilgili son açıklamasında, "Daha önce Trump'ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan'ın (Trump) ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar." sözlerine yer vermişti.

        REKLAM

        Vance, İsrail'in, ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirttiği açıklamasında, kendine saldıranlara yanıt olarak "Cehenneme kadar yolunuz var." dediğini söylemişti.

        İsrailli bazı yetkililerin, İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerinden rahatsızlığını dile getiren Vance, "İsrail hükümetinin, Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        "Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum"

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

        "Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

        Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kanada'daki yangınların dumanı ABD'ye ulaştı

        Kanada'daki orman yangınlarından yükselen duman, ABD'nin New York kentinde etkili oldu. (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili