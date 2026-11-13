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        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden 'Yemen' kararı

        BM Güvenlik Konseyi'nden 'Yemen' kararı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi. BMGK'da yapılan oylamada, İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı için 15 ülke lehte oy kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 05:54 Güncelleme:
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        BM Güvenlik Konseyi'nden 'Yemen' kararı

        Oy birliğiyle kabul edilen kararda, Yemen'e yönelik finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı önlemleri 14 Kasım 2027'ye kadar uzatılmış oldu.

        AA'nın haberine göre, kararda, Yemen'deki bazı isimler de yaptırım listesine alınırken, Husilerin Suudi Arabistan'a karşı deniz ve sınır ötesi saldırıları ve ticari gemilere yönelik tehditleri de kınandı.

        Aynı oylamada, yaptırımları izlemek ve raporlamakla sorumlu Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de 15 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

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        #YEMEN
        #haberler
        #Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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