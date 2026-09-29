Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Brexit faydadan çok zarar getirdi"

        "Brexit faydadan çok zarar getirdi"

        İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit'in) faydadan çok zarar getirdiğini ve göç üzerindeki kontrolü zayıflattığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Brexit faydadan çok zarar getirdi"

        Başbakan Burnham, lideri olduğu iktidardaki İşçi Partisinin, Liverpool şehrinde düzenlenen yıllık konferansında konuştu.

        Burnham, Brexit'in İngiltere'ye kontrol sağlamadığını ve ülkesinin "göç üzerindeki kontrolünün bir kısmını kaybettiğini" söyledi.

        İngiltere'nin, Avrupalı ortaklarıyla işbirliğini kaybettiğinde göç üzerindeki kontrolünün de zayıfladığına işaret eden Burnham, "Brexit'in faydadan çok zarar getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

        Burnham, yılın ilerleyen aylarında İngiltere-AB Zirvesi düzenleneceğini ve bu zirvede ele alınacak konulardan birinin, göç meselesinde en iyi şekilde nasıl işbirliği yapılacağı olacağını aktardı.

        REKLAM

        İngiltere Başbakanı, "Hala en büyük pazarımız olan bu ülkeyle uzun vadeli bir ilişki kurmaya karar verene kadar, İngiltere'ye ihtiyacımız olan net bir yol haritası sunmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Burnham, zirve sırasında, İngiltere'nin Avrupalı ortaklarıyla kuracağı uzun vadeli ilişki için farklı seçeneklerin neler olduğuna dair görüşlerini ortaya koyacağını da belirtti.

        Başbakan Burnham, "Bu konuda farklı seçenekler var ve bunlardan birinde uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağım. Bu da bize, tutumumuz ve içinde yaşadığımız kıtanın geleceği konusunda netlik kazandıracaktır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        #Brexit
        #Göç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş