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        Clinton: Netanyahu'nun politikalarından nefret ediyorum

        Clinton, "İsrail'i seviyorum ve Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum. Amerika'yı seviyorum ve Trump hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 04:58 Güncelleme:
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        Clinton: Netanyahu'nun politikalarından nefret ediyorum

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun yeniden seçilmesi halinde ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini söyledi.

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, MS Now kanalında katıldığı programda, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Clinton, "İsrail’i seviyorum ve Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum. Amerika’yı seviyorum ve (ABD Başkanı Donald) Trump hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığına ilişkin haberleri hatırlatan Clinton, "(Netanyahu’nun) Ne düşündüğünü bilmiyorum ama bu bir liderlik başarısızlığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        Clinton, "Eğer İsrailliler yeniden buna (Netanyahu’ya) oy vermek isterse, o zaman bence ABD çok sert bir tavır almalı." ifadelerini kullandı.

        İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin konuşan Clinton, "Umarım yeni başbakan (işgal altındaki) Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı sert önlemler alır." dedi.

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        Clinton ayrıca, "Bu tür şiddet için cezasızlık olmamalı. Bu, Filistinliler için adaletsiz, kötü ve yanlış." ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
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