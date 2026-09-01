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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        Aliyev ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

        Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü.

        "BARIŞ BÖLGEYE CAN SUYU OLACAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ilham aliyev
        #haberler
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