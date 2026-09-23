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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı

        Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        Trump'ın düzenlediği davete katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı.

        Davet, basına kapalı gerçekleşti.

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