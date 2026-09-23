Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:15 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı.
Davet, basına kapalı gerçekleşti.
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