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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'ya selam" söyledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'ya selam" söyledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi bir diyalog yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fransa'ya selam" söyledi

        İki liderin ayaküstü sohbeti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron aracılığıyla Fransa halkına selam gönderdi.

        NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen liderlerin görüşmeleri sürerken, Erdoğan ile Macron arasındaki sıcak diyalog kameralara yansıdı. Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'ya selam" ifadelerini kullandı. Bu selam üzerine görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Macron, "Fransa'ya selamlar iletildi" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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