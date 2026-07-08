Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'ya selam" söyledi

Güvenliği yeniden düşünmeliyiz

NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamalarda NATO'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip aynı zamanda. Türkiye'nin savunma sektörü caydırıcı bir konuma sahipt... Daha Fazla Göster NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamalarda NATO'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip aynı zamanda. Türkiye'nin savunma sektörü caydırıcı bir konuma sahiptir. Caydırıcılık tamamen dayanıklılıkla beslenmeli" dedi. Daha Az Göster