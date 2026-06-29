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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan’ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Berdimuhamedov’u Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi ile COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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