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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye’deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

        Görüşmede Kıbrıs Adası’ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.

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