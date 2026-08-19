Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon başbakanla görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

        İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini iletti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Japonya
        #Takaichi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek