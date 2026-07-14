Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Zirve'den hangi başlıklar öne çıktı? Türkiye Zirve'den istediğini aldı mı? Türkiye NATO için vazgeçilmez mi? Zirvenin kazananı Türkiye mi? Trump NATO'dan istediğini aldı mı? NATO'nun rakibi Rusya mı Çin mi? ABD ve Avrupa sorunları çözdü mü? Transatlantik gerilim bitti mi? Gerçek Fikri Ne'de Eren E... Daha Fazla Göster

Zirve'den hangi başlıklar öne çıktı? Türkiye Zirve'den istediğini aldı mı? Türkiye NATO için vazgeçilmez mi? Zirvenin kazananı Türkiye mi? Trump NATO'dan istediğini aldı mı? NATO'nun rakibi Rusya mı Çin mi? ABD ve Avrupa sorunları çözdü mü? Transatlantik gerilim bitti mi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, Gazeteci Nalan Yazgan, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı anlattı. Daha Az Göster