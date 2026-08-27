Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

TOKAYEV’E KURULTAY SEÇİMLERİ TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da düzenlenen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’i tebrik etti. Seçimlere yüksek katılımın, yürütülen reformlara yönelik kamuoyu desteğinin göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

KONGO İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan görüşmesinin ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin artırılması için adımların devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barış yoluyla çözülmesine yönelik süreçlere destek verileceğini ve mevcut anlaşmaların uygulanması için yapıcı katkıların sürdürüleceğini ifade etti.

RUANDA İLE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Türkiye-Ruanda ilişkileri ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerindeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlardaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları takdirle karşıladığını belirterek, iki ülkenin yapıcı tutumunun sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin sürece desteğinin devam edeceğini ifade etti.