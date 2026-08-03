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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

        Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

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