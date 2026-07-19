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        Haberler Dünya Ortadoğu Dışişleri Bakanı Fidan: Dileğimiz anlaşmaya dönülmesi

        Dışişleri Bakanı Fidan: Dileğimiz anlaşmaya dönülmesi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        Fidan: Dileğimiz anlaşmaya dönülmesi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında ülke basınına açıklamada bulundu. Fidan, Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını bildirdi. Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyen Fidan, “Kendisi gerçekten sadece Katar için değil, İslam dünyası için ve dünya için vizyoner bir liderdi. Çok ciddi yapıcı katkıları oldu. Ve şu anda hem bölgemiz hem de ötesi bu katkılarından şu ana kadar yaptıklarından istifade ediyor” ifadelerini kullandı.

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        Bakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de 2013'te görevi devralarak bölgede her konuda yapıcı rol oynadığını söyleyerek, Türkiye ve Katar ilişkilerini üst düzey bir seviyeye taşımakla kalmayıp bölgesel sorunların çözümünde iş birliğinin de temelini attığını dile getirdi.

        TÜRKİYE-KATAR İŞ BİRLİĞİ

        Fidan, “Biz bugün Lübnan'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Sudan'a, Sudan'dan Gazze'ye, Filistin meselesine ve İran meselesine kadar birçok konuda Türkiye-Katar iş birliğinin ortaya koyduğu mümtaz örneğin, başkaları tarafından da artık bölgede takdir edildiğini, bir örneklik ortaya koyduğunu görüyoruz. Aslında bölgede rekabet yerine hep söylüyoruz, yapıcı bir iş birliğine ihtiyaç var. Katar'da onun için çok ciddi çaba gösteriyor” diye konuştu.

        "BU SAVAŞIN YAYGINLAŞMA RİSKİ BÖLGEDE DAHA FAZLA SORUNA YOL AÇABİLİR"

        Körfez bölgesinde Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman'ın yıllardır çok ciddi ilerleme kaydettiğinin altını çizen Fidan, bu ülkelerin kalkınma ve temel hizmetleri geliştirerek dünya standartlarında çok güçlü devlet ve şehirler oluşturduğunu aktardı. Fidan, “ABD-İran Savaşı, bölge ekonomisini etkiledi. Bu savaşın yaygınlaşma riski bölgede daha fazla soruna yol açabilir. Şu anda altyapılara saldırılar var. Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz Pakistan'ın ara buluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

        Fidan, Katar ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde ABD-İran Savaşı’na ilişkin konuları görüştüklerini belirterek, “Şunu memnuniyetle görüyorum, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde. Hem Katar'ın güvenliği hem Katar'ın barışı hem bölgenin güvenliği hem bölgenin istikrarı, Türkiye'nin de çıkarına olan bir husus. Dolayısıyla hem Körfez Bölgesi'yle hem de diğer İslam dünyası ülkeleriyle birçok konuda olduğu gibi bu meselede de beraber çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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