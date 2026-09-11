Dışişleri Bakanı Fidan, Faysal bin Ferhan Al Suud ile bölgesel gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Fidan ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'un görüşmede, yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakın işbirliği ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımları da değerlendirdiği belirtildi.