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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları kınadı

        Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilerek Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        İHA saldırılarına kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve bölgesel istikrara yönelik tehdit oluşturan bu tür eylemlere karşı durulduğu ifade edildi.

        Açıklamada, Türkiye’nin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacak adımları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

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        #dışişleri bakanlığı
        #İHA saldırısı
        #haberler
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