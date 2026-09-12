Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilerek Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını açıkladı
Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:45 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve bölgesel istikrara yönelik tehdit oluşturan bu tür eylemlere karşı durulduğu ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye’nin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacak adımları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
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