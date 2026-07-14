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        Haberler Dünya Dışişleri, Husilerin saldırısını kınadı

        Dışişleri, Husilerin saldırısını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 22:19 Güncelleme:
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        Dışişleri, Husilerin saldırısını kınadı

        Bakanlık, Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan füze saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturan bu saldırı karşısında Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısı yinelendi.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzeler tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi." demişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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