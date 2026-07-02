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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki saldırıyı kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki saldırıyı kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Saldırıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dışişleri, Suriye'deki saldırıyı kınadı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün (2 Temmuz) gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz.

        Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

        Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır.

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        Türkiye, bu süreçte Suriye’yle dayanışmasını sürdürecektir."

        “SURİYE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR”

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Şam’da sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Ala, paylaşımında saldırıyı “en sert şekilde” lanetlediklerini belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

        Efkan Ala, açıklamasında Suriye halkına dayanışma mesajı verdi. Ala, “Bu zorlu süreçte Suriye halkı yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

        Türkiye’nin Suriye’ye yönelik tutumuna da değinen Ala, Suriye’nin güvenliği, birliği ve kardeşlik hukukuna dayanan dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        SURİYE’NİN BİRLİĞİNE DESTEK MESAJI

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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        Duran, masum sivilleri hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Duran, kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

        Terörün, Suriye’de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığını belirten Duran, Suriye halkının birlik ve beraberlikle bu tür saldırıları boşa çıkaracağına inandığını ifade etti.

        Duran, Suriye’nin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğini belirterek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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