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        Haberler Dünya Donald Trump: Sonunda pes edecekler

        Donald Trump: Sonunda pes edecekler

        ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin açıklamasında, "Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:55 Güncelleme:
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        "Sonunda pes edecekler"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada "herhangi bir dönemden fazla" petrol taşıdıklarını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trump, soru-cevap bölümünün bir noktasında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Tahran'ın "iyi durumda olmadığını" savundu.

        ABD Başkanı, İran’ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığı sorusuna, "Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü." şeklinde yanıt verdi.

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        ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasına neden ses çıkarmadığı sorusuna ise Trump, "Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka biri başkandı ve onlar onu durdurabilirdi." diye karşılık verdi.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "iyi arkadaş" olduklarını anlatan Trump, "Onun sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum." dedi.

        "Hürmüz Boğazı'ndan yüksek miktarda petrol geçiyor"

        Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde çok ciddi miktarda petrol geçişini sağladıklarını dile getirdi.

        Trump, "Biliyorsunuz, son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı’ndan tarihin herhangi bir döneminde elde edilenden daha fazla petrol çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

        *Fotoğraf: AP

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        #trump
        #ABD
        #iran
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