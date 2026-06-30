Donbas takvimi 15 kez değişti

Aynı saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin farklı bölgelerinde 419 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklarken, Moskova çevresinde 60 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Karşılıklı saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenlik riskleri de yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına çıktı.

Zelenski’den Putin’e Donbas Göndermesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece yaptığı açıklamada Rusya’nın dört yılı aşkın süredir Donbas’ı tamamen ele geçirme hedefini gerçekleştiremediğini belirterek Kremlin yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Zelenski, Vladimir Putin’in savaş boyunca Donbas’ın kontrol altına alınması için yaklaşık 15 farklı son tarih açıkladığını, ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı lider, Putin’in kısa süre önce Ukrayna’nın uzun menzilli saldırıları sınırlandırmaya yönelik önerisini reddetmesine de atıfta bulunarak, Rus liderin savaşın sahadaki gerçeklerinden ve kendi halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılardan giderek koptuğunu savundu.

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“Rus Yönetimi Hala Donbas Saplantısından Vazgeçmedi”

Zelenski, Rus vatandaşlarının özellikle yakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarla karşı karşıya kaldığını, bunun da Ukrayna’nın son aylarda petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik yoğun insansız hava aracı saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu ileri sürdü. Ukrayna lideri, Kremlin’in siyasi ve askeri yönetiminin hâlâ Donbas hedefini saplantı hâline getirdiğini belirterek, “Rusya savaşı bitirmezse belirlediği son tarihi yeniden ertelemek zorunda kalacak.” ifadelerini kullandı. Moskova ise savaşın başlangıcından bu yana Donetsk ve Lugansk bölgelerini kapsayan Donbas’ın kontrolünü “özel askeri operasyonun” temel amacı olarak tanımlamayı sürdürüyor.

Donbas’ta Büyük Askeri Yığınak

Rusya bugün Donbas’ın yaklaşık yüzde 90’ını kontrol ettiğini açıklıyor. Bölgedeki asker sayısı konusunda bağımsız doğrulama yapılamasa da, Vladimir Putin yılın başında cephede yaklaşık 700 bin Rus askerinin görev yaptığını söylemişti. Batılı askeri analizlerde ise Rus ordusunun son aylarda ağır kayıplara rağmen cephe hattındaki baskısını sürdürdüğü, ancak ilerleme hızının önceki yıllara göre belirgin şekilde yavaşladığı değerlendiriliyor. Buna karşılık Ukrayna, klasik cephe savaşından çok Rusya’nın lojistik ve enerji altyapısını hedef alan derin saldırılara ağırlık veriyor.

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Rusya: 419 Ukrayna İHA’sı Düşürüldü

Sahadaki çatışmalar sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine yönelik şimdiye kadarki en yoğun Ukrayna İHA saldırılarından birinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığa göre hava savunma sistemleri Krasnodar, ilhak edilen Kırım, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Lipetsk, Rostov, Saratov, Smolensk, Tambov, Tver ve Tula bölgeleri ile Moskova çevresinde toplam 419 Ukrayna insansız hava aracını imha etti.

Moskova Çevresinde Alarm Seviyesi Yükseldi

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da elektronik harp sistemleri ile hava savunma unsurlarının yalnızca başkent çevresinde 60 İHA’yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Saldırıların ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, güvenlik gerekçesiyle Soçi Havalimanı’nda iniş ve kalkışları geçici olarak durdurdu. Rus makamaları, hava sahasında alınan tedbirlerin tamamen sivil uçuş güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını bildirdi.

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Ukrayna’da Patlamalar ve Can Kaybı

Karşılıklı saldırılar yalnızca Rusya ile sınırlı kalmadı. Ukrayna’nın kontrolündeki Zaporijya bölgesinde patlamalar meydana gelirken, hava saldırısı sirenleri uzun süre çaldı. Kirovograd bölgesindeki Yelizavetgrad kentinde de patlama sesleri duyuldu. Dnipro Bölgesi Valisi, Rus füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Zaporijya’da ise bir yolcu minibüsüne düzenlenen İHA saldırısında iki erkek ve bir kadın hayatını kaybederken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu sekiz kişi yaralandı.

Nükleer Santral Çevresinde Tehlike Büyüyor

Moskova yönetimi ayrıca Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresindeki saldırılarının arttığını öne sürerek uluslararası topluma uyarıda bulundu. Rus yetkililer, santral çevresindeki askeri hareketliliğin devam etmesinin yalnızca bölge için değil Avrupa’nın tamamı açısından ciddi nükleer güvenlik riski oluşturabileceğini savunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise taraflara santral çevresindeki askeri faaliyetlerden kaçınılması yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

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Ukrayna’nın Yeni Stratejisi: Enerji Altyapısını Hedef Almak

Uluslararası güvenlik raporlarına göre Ukrayna, son aylarda Rusya’nın petrol rafinerileri, yakıt depoları ve enerji altyapısını hedef alan uzun menzilli İHA operasyonlarını önemli ölçüde artırdı. Bu stratejinin temel amacı, Kremlin’in savaş ekonomisini finanse eden enerji gelirlerini azaltmak ve cephe gerisindeki lojistik ağı baskı altına almak olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta Moskova’nın güneydoğusundaki büyük bir rafineride çıkan yangının da bu saldırıların sonucu olduğu bildirilmişti.

Cephe Çizgisi Artık Binlerce Kilometreye Yayıldı

İngilizce, Fransızca ve Arapça yayımlanan askeri analizlerde savaşın artık yalnızca Donbas’taki siperlerden ibaret olmadığına dikkat çekiliyor. Rusya’nın derinliklerindeki hava üsleri, enerji tesisleri ve ulaşım merkezleri düzenli olarak Ukrayna’nın hedefi olurken, Rus ordusu da Ukrayna’nın şehir merkezleri ve kritik altyapısına yoğun füze ve İHA saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. Böylece savaşın coğrafi sınırları her geçen ay daha da genişliyor.

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Yıpratma Savaşı Yeni Evreye Girdi

Uzmanlara göre iki taraf da artık büyük toprak kazanımlarından çok rakibin ekonomik ve askeri kapasitesini aşındırmaya odaklanıyor. Bir tarafta Donbas’ta ilerlemeye çalışan Rus kara birlikleri, diğer tarafta Rus ekonomisini hedef alan Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava aracı operasyonları bulunuyor. Bu durum, savaşın klasik cephe çatışmasından teknoloji, lojistik ve üretim kapasitesini hedef alan uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüştüğünü gösteriyor.

Savaşın Takvimi Değil, Maliyeti Değişiyor

Zelenski’nin “15 kez ertelenen Donbas takvimi” eleştirisi ile Rusya’nın “419 İHA düşürdük” açıklaması aynı gerçeği farklı açılardan ortaya koyuyor: Taraflar birbirlerine ağır zarar vermeyi sürdürüyor ancak savaşın kesin sonucunu belirleyecek stratejik kırılma henüz yaşanmış değil. Cephede ilerleme sınırlı kalırken, gökyüzünde yüzlerce insansız hava aracının aynı anda kullanıldığı yeni savaş modeli, Rusya-Ukrayna çatışmasının yakın gelecekte daha da teknolojik, daha maliyetli ve daha öngörülemez bir döneme girdiğine işaret ediyor.