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        Haberler Dünya Emmanuel Macron'dan Suriye'ye ziyaret

        Emmanuel Macron'dan Suriye'ye ziyaret

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Macron'dan Suriye'ye ziyaret

        Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam’daki havalimanına ulaştı.

        Macron'u ve beraberindeki heyeti, havalimanında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. 17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

        MACRON'DAN DESTEK MESAJI

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve birliğine destek verdiğini vurguladı.

        Macron, başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda Macron, Fransa'nın "Suriye halkına karşı taahhütlerini dile getirmek için" Şam'a geldiğini belirtti.

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        Macron, "Egemen, birleşik, çoğulcu ve komşuları ile barış içinde Suriye'ye" desteğini vurgulayarak, "Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz." ifadesini kullandı.

        Esed rejiminin çökmesinin ardından ilk kez Avrupalı bir lider ziyarette bulundu

        Elysee Sarayı'ndan Macron'un Suriye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Fransa'ya gelişinden 1 yıl sonra Suriye'de "Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından ilk kez Avrupalı bir liderin ülkeye ziyarette bulunduğuna" dikkati çekildi.

        Açıklamada, ziyaretin, Suriye'nin yeniden inşası konusunda Fransa'nın atacağı somut adımların göstergesi niteliğinde olduğu kaydedildi.

        Fransa ve Suriye'nin ekonomi ve güvenlik alanındaki yeni bir ortaklık sayfası açacağı belirtilen açıklamada, Avrupa-Orta Doğu arasındaki tedarik yollarının çeşitlendirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği vurgulandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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