Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 17 Kasım 2026 - 02:27 Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti. AA'nın haberine göre depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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