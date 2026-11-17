İsrail'de hükümet belirsizliği sürüyor. Eisenkot nasıl bir koalisyon oluşturacak? Başkentte yeni haftanın gündemi ne? Hz. Nuh'un gemisinin bulunması yakın mı? O kararmış ahşap parçalarının sırrı ne? O iğnelere dair yeni ve korkunç yan etki. Zayıflama iğnesi kör mü ediyor? Rusya-Ukrayna arası mekik d... Daha Fazla Göster

İsrail'de hükümet belirsizliği sürüyor. Eisenkot nasıl bir koalisyon oluşturacak? Başkentte yeni haftanın gündemi ne? Hz. Nuh'un gemisinin bulunması yakın mı? O kararmış ahşap parçalarının sırrı ne? O iğnelere dair yeni ve korkunç yan etki. Zayıflama iğnesi kör mü ediyor? Rusya-Ukrayna arası mekik diplomasisi. O görüşmeler bu kez sonuç verecek mi? 0 ve 2. el araç piyasası neden durgun? Burası Haftasonu'nu Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster